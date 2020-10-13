المانشافت في اختبار “تصحيح المسار” بمواجهة صعبة أمام سويسرا

تقرير 218

تفصل منتخب المانشافت عن نهائيات أمم أوروبا 9 أشهر، فيما يواصل مرحلة البحث عن الذات بعد المواجهات الماضية .

ويتزايد الضغط على المدرب يواكيم لوف مع كل مباراة بسبب الضبابية التي أصبحت هي السمة المطلقة لمنتخب لطالما عودنا على الثبات وتقديم أفضل المستويات.

وعلى الرغم من أنه في العامين الماضيين لبس قميص المنتخب الألماني 37 لاعبا، فإن لوف لا يزال يبحث عن 23 منهم ليخوض بهم الاستحقاقات الرسمية ومن بينها دوري الأمم الأوروبية .

وخفف الفوز الأول على أوكرانيا حدة الانتقادات على يواكيم لوف بعد تعادلين متتاليين أمام إسبانيا وسويسرا مقابل فوز على أوكرانيا في الجولة الماضية في انتظار مواجهة سويسرا والتي في حال تحقيق الانتصار فيها سيكون المانشافت في الطريق الصحيح.

وخلافا للمواجهات السابقة سيعتمد المدرب يواكيم لوف على نفس التشكيلة التي دخلت المواجهة الأخيرة في كييف أمام أوكرانيا بالإضافة إلى مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر الذي تعافى من نزلة برد أبعدته عن مواجهتي تركيا وأوكرانيا على التوالي.

وستجري المواجهة المهمة في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية بغياب الجمهور بعد ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وفي مدينة كولن تحديدا، الفوز في المواجهة يعطي المانشفت أفضلية التأهل من مجموعتها أما التعثر سيدخل سيناريوهات جديدة للمجموعة قد تنسف بأحلام رفقاء مانويل نوير قبل مواجهة إسبانيا.

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