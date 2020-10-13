مفتقداً الجمهور.. الأهلي بنغازي يبدأ تدريباته استعداداً لـ”الاختبار الأفريقي”

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بداية تحضيرات الفريق اليوم بمقر النادي التاريخي في حي الزيتون ولكن دون حضور جمهور بناء على توصيات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وستُقام التدريبات بحضور جميع اللاعبين وتحت إشراف المدرب عمر أجعودة والمعد البدني أحمد أبوخشيم كمرحلة مؤقتة قبل خوض معسكر تدريبي خارج ليبيا سيشهد وجود الطاقم الصربي الذي تعاقد معه مجلس إدارة النادي.

وأجرى لاعبو الأهلي بنغازي في اليومين الماضيين فحوصات كورونا للاطمئنان على صحة اللاعبين قبل بداية التحضيرات للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والموسم المحلي.

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