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“الاتحاد” يُقدم مدربه الجديد البرتغالي “دا كوستا”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم نادي الاتحاد في مؤتمر صحفي مدربه الجديد البرتغالي دا كوستا الذي يُشرف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد دا كوستا في تصريحاته أنه قبِل التحدي ويعلم جيدا الظروف التي تعانيها ليبيا في المرحلة الحالية لذلك يسعى جاهدا لتخطيها وتكوين فريق تنافسي.

وأبرم نادي الاتحاد مجموعة من الصفقات في الفترة الماضية لترميم الفريق والمنافسة في الكونفدرالية حيث يسعى للمُضي قُدماً في المعترك الأفريقي وتحقيق نتائج إيجابية.

وكان إداري الفريق الأول بنادي الاتحاد قد أعلن في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي عن عدم استعانة الفريق باللاعبين المحترفين إلا في حالة التأهل لدوري المجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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