“الاتحاد” يُقدم مدربه الجديد البرتغالي “دا كوستا”

قدّم نادي الاتحاد في مؤتمر صحفي مدربه الجديد البرتغالي دا كوستا الذي يُشرف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد دا كوستا في تصريحاته أنه قبِل التحدي ويعلم جيدا الظروف التي تعانيها ليبيا في المرحلة الحالية لذلك يسعى جاهدا لتخطيها وتكوين فريق تنافسي.

وأبرم نادي الاتحاد مجموعة من الصفقات في الفترة الماضية لترميم الفريق والمنافسة في الكونفدرالية حيث يسعى للمُضي قُدماً في المعترك الأفريقي وتحقيق نتائج إيجابية.

وكان إداري الفريق الأول بنادي الاتحاد قد أعلن في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي عن عدم استعانة الفريق باللاعبين المحترفين إلا في حالة التأهل لدوري المجموعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية