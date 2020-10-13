اخبار الرياضة

شباب ليبيا يواصل معسكره في بنغازي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عام تدريباته اليوميه  في معسكره الداخلي في مدينة بنغازي .

وكان المنتخب الليبي تحت 20 عام قد بدأ معسكره في بنغازي مطلع الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة  .

ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا المدرب عياد القاضي، و بمساعده المهدي بوشاح، ويشغل مهمة مدير المنتخب عبد السلام الكوت .

وخاض المنتخب أمس الإثنين لقاء ودي جمعته بمختلط أندية بنغازي، حيث لعبت المباراة من  3 أشواط لمشاركة جل اللاعبين .

ويسعى المدرب عياد القاضي، ومساعدة المهدي بوشاح، خلال المعسكر للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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