ليبرون جيمس يغير مفاهيم الكرة البرتقالية

تقرير 218

قلة هُم أساطير الرياضة في العقود الأخيرة ومحظوظ من واكب إبداعاتهم وكسر أرقاما قياسية صمدت لعقود، الأمريكي ليبرون جيمس غيّر مفاهيم الكرة البرتقالية بلعبة العمالقة في مسيرة متواصلة منذ سبعة عشر عاما.

وتُوج جيمس للمرة الأولى بدوري السلة الأمريكي مع ميامي هيت عام ألفين واثني عشر وألحقه بآخر مع نفس الفريق في العام الموالي، التتويج الثالث للأسطورة جيميس كان مع كليفلاند كافالييرز مع الكوفز في 2016.

وتحوّل مسيرة العملاق الأمريكي جاء مع انضمامه إلى لوس أنجلوس ليكرز عام 2018، موسم أول للنسيان تنازل فيه عن عرشه، وفي ألفين وعشرين ظهر جيمس بأفضل أداء منذ سنوات وشبه بالراحل كوبي براينت مع الليكرز وهو إرث وضع على أكتاف صاحب الـ36.

واصل جيمس تكسير الأرقام القياسية فبات أكثر من شارك في الأدوار الإقصائية بـ260 مباراة كما خاض 65 مباراة بسلسلة النهائيات.

خبرة استحق من خلالها ليبرون جائزة الأفضل في نهائي الموسم الحالي متفوقا على كل خصومه، وحسم مواجهة فريقه السابق ميامي هيت متجاوزا عدة أساطير على غرار شاكيل أونيل ومهدياً لقب الليكرز لروح كوبي براينت بعد غياب دام 10 سنوات.

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