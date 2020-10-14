أوكرانيا وسويسرا توقف انتصارات “لاروخا والمانشافت”

تقرير 218

رحلت متصدرة المجموعة الرابعة إسبانيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن انتصار جديد يمهد لها طريق عبور المجموعات بأسهل الطرق، مواجهة شهدت صراعا كبيرا بين تشكيلتي المدربين لويس أنريكي وأندريه شيفشينكو .

وأضاع منتخب لاروخا العديد من الفرص لافتتاح الأهداف عبر انسو فاتي والقائد سيرجيو راموس، إسبانيا ضيعت فرصا كثيرة وعوقبت على ذلك في الشوط الثاني بعدما استقبل دي خيا هدفا مباغتا عبر فيكتور تسيجانكوف، هدف جرع إسبانيا الخسارة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكنها بقيت في الصدارة بسبع نقاط فيما عززت أوكرانيا رصيدها بوصولها للنقطة السادسة .

أما في كولن الألمانية فاستقبل منتخب المانشافت ضيفه السويسري وسط انتقادات في الآونة الأخيرة للمدرب يواكيم لوف بسبب تذبذب المستوى .

سويسرا ضبطت ساعاتها، و5 دقائق كانت كافية لافتتاح أهداف المباراة عبر ماركو غافرانوفيتش، سويسرا كشفت عن رغبتها بالعودة بالانتصار من حصون الألمان وهو ما أكده الهدف الثاني الذي سجله ريمو فريلر، رد ألمانيا لم يتأخر ومهاجم تشيلسي تيمو فيرنر تكفل بذلك

وبدأت الماكينات الألمانية بالدوران والواعد كاي هافريتز عدل النتيجة مع حلول الدقيقة الخامسة والخمسين معيدا المباراة لنقطة الانطلاقة ، فرحة ألمانيا لم تدم سوى دقيقتين فقط بعدما عاد غافرانوفيتش ليسجل ثالث أهداف منتخب بلاده، هدف من هنا وآخر من هناك والختام جاء عبر المتألق سيرجي غنابري بطريقة رائعة موقعا هدف التعادل لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة .

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