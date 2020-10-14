كرواتيا تسعى “لفك عقدة” الديوك الفرنسية

ترحل بطلة العالم فرنسا لمواجهة كرواتيا على ملعب ماكسيمير ستاديون ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية .

ويأمل المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديديه ديشامب مواصلة أفضل النتائج حيث لم يتعرض للخسارة في النسخة الحالية وحقق انتصارين أمام كرواتيا والسويد مقابل تعادل أمام حاملة اللقب البرتغال، ومن المتوقع أن تدخل فرنسا بنفس تشكيلة المواجهة الأخيرة، فيما تطمح وصيفة العالم بقيادة المدرب زلاتكو داليتش للاقتراب من الصدارة في حال تحقيق الانتصار .

وتحتل فرنسا المركز الثاني بـ 7 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدرة فيما تملك كرواتيا 3 نقاط، وأنتهت مباراة الذهاب بين المنتخبين بفوز الديوك بـ 4 أهداف مقابل هدفين وهي نفس النتيجة التي حسم بها أبطال العالم نهائي المونديال الماضي .

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