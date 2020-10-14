استعدادا لأبطال أفريقيا.. الأهلي بنغازي يباشر تدريباته

بدأ نادي الأهلي تدريباته في بنغازي وفي مقره التاريخي بحي الزيتون دون حضور جمهور امتثالا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة استعدادا للاستحقاقات القادمة ومن ضمنها دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز في حال انطلاقه، باشر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي تحضيراته بحضور مجموعة كبيرة من لاعبيه وبوجود الجهاز الإداري الذي تقدمه مدير الكرة ناصر فكرون ورئيس النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي الذي تقدم بكلمة تشجيعية للاعبين في بداية المشوار الذي يتطلع جمهور النادي أن يكون ناجحا.

وستكون المرحلة الثانية لاستعدادات الفريق خارج ليبيا حيث سيكون المدرب الصربي درجان أرسوف هناك لكي يقود تدريبات الأهلي ويشرف على مرحلة انتقاء اللاعبين حيث يضسعى الأهلي لأن يكون رقما صعبا في مشاركته ويتطلع أيضا لتقديم موسم جديد قوي

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