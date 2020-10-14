قبل بداية التدريبات.. الاتحاد يجري فحوصات كورونا للاعبيه

أجرى لاعبو الفريق الأول بنادي الاتحاد فحوصات كورونا قبل بداية التدريبات استعدادا للمشاركة في الكونفدرالية شهر نوفمبر القادم.

وأجريت الفحوصات لــ 22 لاعبا بالإضافة للطاقم الفني والإداري حيث يطلق الاتحاد تدريباته هذه الفترة تحت إشراف المدرب البرتغالي دا كوستا في ملعب طرابلس الدولي إلى حين انتهاء أعمال الصيانة بملعب النادي.

وأبرم الاتحاد في الفترة الماضية مجموعة من التعاقدات البارزة ضمن مساعيه للمنافسة على التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية، وعلى لقب الدوري المحلي عند بدايته في نسخته الجديدة.

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