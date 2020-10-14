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بدون رونالدو.. البرتغال تستضيف السويد في لشبونة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستضيف البرتغال على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة ضيفتها السويد في المجموعة الثالثة للمستوى الأول وذلك لمواصلة صدارتها وتعزيز آمالها بتخطي دور المجموعات.

ويدخل أبطال النسخة الماضية المباراة بحثا عن تحقيق الانتصار بعد تعادله قبل أيام في باريس أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي حيث سيكون المدرب فيرناندو سانتوس، مطالبا بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية لإنهاء فترة المباريات الدولية في هذا الشهر بأفضل طريقة، كما ستسعى السويد لتصحيح المسار بعد تلقيها ثلاث خسائر متتالية، والابتعاد من المركز الأخير في المجموعة تفاديا للسقوط إلى المستوى الثاني.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة بسبع نقاط فيما تتذيل السويد الترتيب بدون أي نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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