بدون رونالدو.. البرتغال تستضيف السويد في لشبونة

تستضيف البرتغال على ملعب خوسيه ألفالادي في لشبونة ضيفتها السويد في المجموعة الثالثة للمستوى الأول وذلك لمواصلة صدارتها وتعزيز آمالها بتخطي دور المجموعات.

ويدخل أبطال النسخة الماضية المباراة بحثا عن تحقيق الانتصار بعد تعادله قبل أيام في باريس أمام بطل العالم المنتخب الفرنسي حيث سيكون المدرب فيرناندو سانتوس، مطالبا بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية لإنهاء فترة المباريات الدولية في هذا الشهر بأفضل طريقة، كما ستسعى السويد لتصحيح المسار بعد تلقيها ثلاث خسائر متتالية، والابتعاد من المركز الأخير في المجموعة تفاديا للسقوط إلى المستوى الثاني.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة بسبع نقاط فيما تتذيل السويد الترتيب بدون أي نقاط.

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