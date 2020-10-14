ضانة يوقّع على كشوفات الانتقال لنادي المدينة

وقّع المدافع الدولي هيثم ضانة على كشوفات الانتقال إلى نادي المدينة في صفقة جديدة تضاف لنادي الحواتة استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز والمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وبرز ضانة في السنوات الماضية رفقة نادي السويحلي ومثّل ألوان الأهلي طرابلس لموسمين قبل أن يخوض تجربة احترافية رفقة نادي هلال الشابة التونسي ليقرر العودة إلى الدوري الممتاز من بوابة نادي المدينة.

وأبرم نادي المدينة في الأيام الماضية مجموعة من التعاقدات من ضمنها أحمد زكي لاعب الوحدة السابق وأنور مخلوف ضمن مساعيه للمنافسة على اللقب.

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