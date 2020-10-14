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ضانة يوقّع على كشوفات الانتقال لنادي المدينة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدافع الدولي هيثم ضانة على كشوفات الانتقال إلى نادي المدينة في صفقة جديدة تضاف لنادي الحواتة استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز والمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وبرز ضانة في السنوات الماضية رفقة نادي السويحلي ومثّل ألوان الأهلي طرابلس لموسمين قبل أن يخوض تجربة احترافية رفقة نادي هلال الشابة التونسي ليقرر العودة إلى الدوري الممتاز من بوابة نادي المدينة.

وأبرم نادي المدينة في الأيام الماضية مجموعة من التعاقدات من ضمنها أحمد زكي لاعب الوحدة السابق وأنور مخلوف ضمن مساعيه للمنافسة على اللقب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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