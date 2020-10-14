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التانغو تواصل رقصاتها في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت الأرجنتين انتصارا صعبا من العاصمة لاباز على منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف وحيد بعد عقدة دامت 15 عاما ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وتقدمت بوليفيا في الدقيقة 24 برأسية القائد مارسيلو مارتينيز مورينو مفتتحا أهداف المباراة، وعدّل لاوتارو مارتينيز النتيجة للتانغو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلا ارتباكا دفاعيا واضحا وعزز خواكين كوريا النتيجة للأرجنتين بهدف في الدقيقة 79 ليحتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ليحقق التانغو فوزه الثاني على التوالي في التصفيات رافعا رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب بالتساوي مع البرازيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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