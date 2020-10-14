التانغو تواصل رقصاتها في تصفيات المونديال

حققت الأرجنتين انتصارا صعبا من العاصمة لاباز على منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف وحيد بعد عقدة دامت 15 عاما ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وتقدمت بوليفيا في الدقيقة 24 برأسية القائد مارسيلو مارتينيز مورينو مفتتحا أهداف المباراة، وعدّل لاوتارو مارتينيز النتيجة للتانغو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلا ارتباكا دفاعيا واضحا وعزز خواكين كوريا النتيجة للأرجنتين بهدف في الدقيقة 79 ليحتسبه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ليحقق التانغو فوزه الثاني على التوالي في التصفيات رافعا رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب بالتساوي مع البرازيل.

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