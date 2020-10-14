“هاتريك نيمار” يقود البرازيل للفوز على بيرو بتصفيات المونديال

قاد النجم نيمار دا سيلفا منتخب بلاده البرازيل لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما تغلب خارج أرضه على البيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتحت البيرو أهداف المباراة بهدف مبكر عبر لاعب الهلال السعودي أندري كاريو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وعدّلت البرازيل النتيجة من علامة الجزاء عبر النجم نيمار في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني أضافت البيرو الهدف الثاني بواسطة ريناتو تابيا قبل أن يعادل ريتشارليسون الكفة للبرازيل في الدقيقة 64، إلا أن النجم نيمار دا سيلفا سجّل هدفين في الدقيقتين 83 من علامة الجزاء مجددا، وفي الوقت بدل الضائع ليسجل الهاتريك ويتجاوز النجم السابق رونالدو في عدد الأهداف الدولية برصيد 64 هدفا.

ليرفع السيليساو رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بالتساوي مع الأرجنتين فيما توقفت بيرو عند نقطة واحدة.

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