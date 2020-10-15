إيطاليا تفقد صدارة مجموعتها بالتعادل مع هولندا

بغية المحافظة على سجلها الخالي من الخسائر بدوري الأمم الأوروبية؛ استضافت إيطاليا، هولندا في قمة كلاسيكية في “بيرغامو” .

واحتاج لاعبو” الأزوري” إلى 16 دقيقة لفكّ شفرة دفاعات “الطواحين” وزيارة الشباك بعد تمريرة من “باريلا” إلى “بيلغريني”، الذي استغل الفرصة؛ مفتتحًا النتيجة لرفقاء القائد “جورجيو كيليني”.

وبعد دقائق قليلة؛ حاول “تشيرو إيموبيلي” إضافة الهدف الثاني إلا أن كرته وجدت استماتة من الحارس “كاسبر سيليسين”.

وجاءت ردة فعل هولندا سريعة على إثر هجمة منظمة اخترقت الدفاع الإيطالي لتجد لاعب الوسط “دوني فان دي بيك”، الذي أودعها شباك الحارس “دوناروما” معدلاً الكفة للضيوف، ثم جاءت بعدها تسديدة “دامبروزيو” التي لم تغيّر نتيجة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ تحرك النجم “ميمفيس ديباي”، وتحرك معه الهجوم البرتقالي لكن التألق جاء باسم “دوناروما”، وفي الجهة المقابلة افتك “إيموبيلي” الكرة من دفاعات هولندا، لكنه أضاع الفرصة بأغرب طريقة أمام الحارس “سيليسين”.

وتنوعت فرص بقية المشهد لـ”السكوادرا أتزورا” إلا أنها لم تأت بأي جديد، وواصل “روبيرتو مانشيني” سجله الخالي من الخسارة مع إيطاليا، التي تراجعت لوصافة المجموعة خلف بولندا المتصدرة.

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