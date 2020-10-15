البرتغال تواصل عروضها القوية في دوري الأمم الأوروبية

واصلت البرتغال عروضها القوية بفوزها على ضيفتها السويد، بثلاثية دون مقابل؛ في المباراة التي احتضنها ملعب “خوسيه ألفالادي”، ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وافتتح “بيرناردو سيلفا”، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 21، وأضاف “دييغو جوتا” الهدف الثاني قبل انقضاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ عاد “جوتا” لإنهاء المباراة بعدما سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة؛ رفعت حاملة اللقب رصيدها إلى عشر نقاط لتصبح في الصدارة، فيما لاتزال السويد تبحث عن تحقيق أول نقاطها وهي تتواجد في المركز الأخير بدون أي نقطة.

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