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فرنسا “تفرض عقدتها” على كرواتيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت فرنسا بفوز صعب أمام مضيفتها كرواتيا، بهدفين مقابل هدف، على ملعب “ماكسيمير ستاديون” بالعاصمة زغرب، ضمن المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح “أنطوان غريزمان” أول أهداف “الديوك” في الدقيقة الثامنة، وعادل “نيكولا فلاسيتش” الكفة لكرواتيا مع حلول الدقيقة الـ 65، ثم أضاف النجم “كيليان مبابي” الهدف الثاني لفرنسا قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وتستمر فرنسا في تقديم عروضها القوية، مسجلة فوزها الثالث في المجموعة الثالثة، وتواصل مضايقتها للبرتغال في صدارة المجموعة ومتأخرة بفارق الأهداف، فيما توقفت كرواتيا عند المركز الثالث بثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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