“يوفنتوس” يعلن إصابة “ماكيني” بـ”كورونا”

أعلن نادي “يوفنتوس”، إصابة لاعب وسطه الأمريكي “ويستون ماكيني” بفيروس “كورونا” ليدخل الفريق الأول في العزل الذاتي.

وبحسب “البيانكونيري”؛ فإن اللاعب الذي انضم إلى “يوفنتوس” في بداية الموسم جاءت نتيجته إيجابية بفيروس “كورونا” كما دخل العزل الصحي كإجراء احترازي.

وأكد “يوفنتوس” أن الفريق بالكامل سيدخل الحجر الصحي بناءً على البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلاد.

ومن المتوقع غياب لاعب “يوفنتوس”، “وسيتون ماكيني” بنسبة كبيرة عن عدد من المباريات أبرزها مواجهة “برشلونة”، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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