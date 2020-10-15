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“يوفنتوس” يعلن إصابة “ماكيني” بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي “يوفنتوس”، إصابة لاعب وسطه الأمريكي “ويستون ماكيني” بفيروس “كورونا” ليدخل الفريق الأول في العزل الذاتي.

وبحسب “البيانكونيري”؛ فإن اللاعب الذي انضم إلى “يوفنتوس” في بداية الموسم جاءت نتيجته إيجابية بفيروس “كورونا” كما دخل العزل الصحي كإجراء احترازي.

وأكد “يوفنتوس” أن الفريق بالكامل سيدخل الحجر الصحي بناءً على البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلاد.

ومن المتوقع غياب لاعب “يوفنتوس”، “وسيتون ماكيني” بنسبة كبيرة عن عدد من المباريات أبرزها مواجهة “برشلونة”، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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