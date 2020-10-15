جامعة بنغازي تحتفي بمنتخب الشباب وتكرم القاضي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نظمت أسرة جامعة بنغازي احتفاليه للمنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما الذى يواصل تدريباته وتحضيراته بمعسكرة التدريبي بمدينة بنغازي على ملاعب الجامعة والملعب الجانبي بالمدينة الرياضية .

وحضر الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء العديد من الشخصيات الرياضية، وعدد من نجوم كرة القدم الليبية .

حيث تم تكريم بعثة المنتخب الوطني للشباب، وتكريم مدرب المنتخب “عياد القاضي” .

ودخل منتخب الشباب بمعسكره ببنغازي منذ أسبوع ويتواصل إلى يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، ومن ثم يتحول إلى مدينة البيضاء لإقامة معسكر تدريبي ثاني سيتواصل لأسبوعين سيقتصر على القائمة النهائية للمنتخب و التى ستضم 22 لاعبا.

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