إصابات جديدة بـ”كورونا” في “بارما” الإيطالي

أعلن نادي “بارما” أن الفحوصات الطبية، التي أجراها، أظهرت إصابة أربعة لاعبين بفيروس “كورونا”.

وذكر “بارما”، في بيانه، أن نتائج فحوصات “كورونا” جاءت إيجابية لأربعة لاعبين.

وسيدخل اللاعبون مرحلة الحجر الصحي الذاتي؛ امتثالاً للقوانين الصحية الإيطالية.

ومن المنتظر أن يخضع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني لـ”بارما” لفحوصات جديدة، وفي حال ظهور حالات جديدة سيدخل الفريق في العزل الذاتي الاحترازي.

وشهد الدوري الإيطالي العديد من الإصابات بفيروس “كورونا”، خلال الأيام الماضية، حيث وصل العدد إلى 31 إصابة على مستوى مختلف الأندية في دوري الدرجة الأولى.

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