الدنمارك تفاجئ إنجلترا في ويمبلي

تلقت إنجلترا خسارة مفاجئة على ملعب ويمبلي أمام ضيفتها الدنمارك بهدف دون مقابل في المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية .

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر لاعب الوسط كريستيان إريكسن في الدقيقة الخامسة والثلاثين من علامة الجزاء، وشهدت المباراة طرد المدافع هاري ماغواير بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الحادية والثلاثين ورييس جاميس في الوقت بدل الضائع من المباراة .

وبهذه النتيجة، تساوت الدنمارك مع إنجلترا بسبع نقاط في المركز الثاني للمجموعة مهدية الصدارة لبلجيكا التي تغلبت على أيسلندا بهدفين مقابل هدف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية