“رفقاء ليفاندوفسكي” يصعدون للصدارة

صعدت بولندا إلى صدارة المجموعة الأولى بالقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية بفوزها الكبير على منتخب البوسنة بثلاثية دون مقابل ضمن المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية .

وافتتح النجم روبيرت ليفاندوفيسكي أول أهداف المباراة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وعزز كارول لينيتي التقدم بعد خمس دقائق بعد عمل جماعي منظم.

وعاد ليفاندوفيسكي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الحادية والخمسين، لترتقي بولندا إلى صدارة المجموعة بسبع نقاط متقدمة على إيطاليا بنقطة واحدة فيما تحتل هولندا المركز الثالث بخمس نقاط وتحتل البوسنة المركز الأخير بنقطتين.

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