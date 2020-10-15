تحضيراً للكونفدرالية.. الأهلي طرابلس يخوض تدريبات يومية بمقره

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس استعداداته اليومية بمقر النادي للمشاركة في الكونفدرالية.

وتسير التدريبات بحضور كافة اللاعبين وبوجود المدرب عماد الدهماني الذي وقع عليه الاختيار لقيادة الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأبرم الأهلي طرابلس في الفترة الماضية مجموعة من التعاقدات البارزة وفي مقدمتها ثلاثي النصر خالد مجدي وعبدالله بلعم ومعتز المهدي إضافة لثنائي المدينة عبد الحكيم التركي ومحمود عكاشة.

ويسعى الأهلي طرابلس لتقديم مستوى مشرف في المشاركة الأفريقية القادمة وتحقيق نتائج إيجابية والوصول لمراحل متقدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية