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“إيتو” ينطلق في محطة احترافية جديدة مع “الخليج السعودي”

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقل اللاعب مهند ايتو إلى فريق الخليج السعودي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى ليبدأ محطة احترافية جديدة.

ولعب ايتو سابقا رفقة نادي النجم الساحلي التونسي ولم يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق التونسي ليقرر الانتقال إلى السعودية وبداية مرحلة جديدة.

وبرز ايتو في السنوات الماضية مع نادي رفيق صرمان وانتقل فيما بعد إلى النادي الأهلي طرابلس ووصل معه سابقا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض بدر حسن الموسم الماضي تجربة رفقة نادي الباطن السعودي في دوري الدرجة الأولى ووصل معه لدوري المحترفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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