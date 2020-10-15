السويحلي يضم أويس السويح من دارنس

تعاقد السويحلي مع اللاعب أويس السويح لاعب دارنس السابق لثلاث سنوات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويبلغ أويس من العمر عشرين عاما ومثّل سابقا منتخب الشباب والناشئين وجاءت هذه الصفقة ضمن مساعي السويحلي لتعزيز صفوفه وترميمها استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجدد السويحلي في الأيام الماضية أيضا عقود مجموعة كبيرة من لاعبيه وفي مقدمتهم محمد الطناشي وفايز سعد وغيرهم من العناصر التي يعتمد عليها النادي في السنوات الأخيرة.

ويحاول السويحلي من خلال عمله في هذا الميركاتو تقوية الفريق وتنظيمه قبل بداية استحقاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

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