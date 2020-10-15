القاضي الرياضي الإيطالي يعاقب نابولي في قضية كورونا

تقرير| 218

انتظار وترقب عاشته الكرة الإيطالية حول مصير مواجهة يوفنتوس ونابولي التي تغيّب عنها فريق الجنوب الإيطالي بعد إصابات عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

القرار المنتظر من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي أدى إلى إعلان خسارة نابولي بثلاثية دون مقابل إضافة إلى خصم نقطة من رصيده بحسب قانون الليغا كالتشيو بعد اعتباره منسحباً من مباراة الجولة الثالثة أمام يوفنتوس.

عمليا القاضي الرياضي أخذ وقتا طويلا لإصدار هذا القرار قياسا بمثل هذه القضايا في واحدة من أطول مطالعات القرارات الرياضية وذلك بعدما ما جمع المعطيات من اللجان الطبية في نابولي والبروتوكول الطبي ليجعله يستند إلى كل هذا ويعلن معاقبة نابولي إداريا.

قرار سيثير جدلا كبيرا في كل إيطاليا ونابولي سيستأنف هذا القرار وسيلجأ إلى المحكمة العليا أو المحاكم المدينة لتبرير موقفه من موقعة لم تكن على أرضية ملعب أليانز ستاديوم بل دارت خلف كواليس وأروقة الكرة الإيطالية.

ضربة قوية لنابولي قبل مواجهة أتالانتا في الدوري، قرار سيستمر صداه ولن ينتهي الحديث عنه بسرعة في إيطاليا مع انتظار ردة فعل البارتينوبي مع استئناف هذا القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية