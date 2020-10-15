النصر يتعاقد مع المدافع وجدي سعيد

وقّع المدافع وجدي سعيد على كشوفات الانتقال لنادي النصر قادما من فريق شباب الجبل لموسمين لتدعيم الخط الخلفي في الاستحقاقات القادمة.

وقام النصر بمجموعة من التعاقدات في الفترة الماضية حيث ضم اللاعب بلالي قادما من التحدي وعامر التاورغي في صفقة انتقال حر.

ولم يحسم النصر حتى الآن ملف مدرب الفريق إلا أن بعض المصادر أشارت إلى اقتراب مدربه السابق محمد الككلي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ووصل النصر الموسم الماضي للدور الربع النهائي من منافسات الكونفدرالية وفقد مباراته أمام حسنية أكادير المغربي ذهابا وإيابا.

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