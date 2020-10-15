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النصر يتعاقد مع المدافع وجدي سعيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدافع وجدي سعيد على كشوفات الانتقال لنادي النصر قادما من فريق شباب الجبل لموسمين لتدعيم الخط الخلفي في الاستحقاقات القادمة.

وقام النصر بمجموعة من التعاقدات في الفترة الماضية حيث ضم اللاعب بلالي قادما من التحدي وعامر التاورغي في صفقة انتقال حر.

ولم يحسم النصر حتى الآن ملف مدرب الفريق إلا أن بعض المصادر أشارت إلى اقتراب مدربه السابق محمد الككلي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ووصل النصر الموسم الماضي للدور الربع النهائي من منافسات الكونفدرالية وفقد مباراته أمام حسنية أكادير المغربي ذهابا وإيابا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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