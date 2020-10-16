اخبار الرياضة

وزير الرياضة الإيطالي يتهم “الدون” بخرق البروتوكول الصحي

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم وزير الرياضة الإيطالي، فيتشينزو سبادافوزا، نجم “يوفنتوس”، كرستيانو رونالدو، بخرق البروتوكول الصحي بعد عودته من البرتغال إلى إيطاليا.

وذكر “سبادافورا” أن سفر “رونالدو” من تورينو إلى لشبونة، والعودة إلى مقر “يوفنتوس” مرة أخرى؛ شهد خرقًا واضحًا للبروتوكول.

وصرّح وزير الرياضة الإيطالي لإذاعة “راي” بأن “رونالدو” قد انتهك البروتوكول الصحي منذ سفره إلى خارج إيطاليا.

وكان “رونالدو” قد أصيب بفيروس “كورونا” خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، إلا أن الاتهام جاء نتيجة لعزل فريقه “يوفنتوس”، وسفر اللاعب دون علم السلطات الصحية إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين.

ومن المنتظر غياب “رونالدو” عن مباراة “كروتوني” في الدوري إضافة إلى “لوكوموتيف موسكو” في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك