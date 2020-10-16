وزير الرياضة الإيطالي يتهم “الدون” بخرق البروتوكول الصحي

اتهم وزير الرياضة الإيطالي، فيتشينزو سبادافوزا، نجم “يوفنتوس”، كرستيانو رونالدو، بخرق البروتوكول الصحي بعد عودته من البرتغال إلى إيطاليا.

وذكر “سبادافورا” أن سفر “رونالدو” من تورينو إلى لشبونة، والعودة إلى مقر “يوفنتوس” مرة أخرى؛ شهد خرقًا واضحًا للبروتوكول.

وصرّح وزير الرياضة الإيطالي لإذاعة “راي” بأن “رونالدو” قد انتهك البروتوكول الصحي منذ سفره إلى خارج إيطاليا.

وكان “رونالدو” قد أصيب بفيروس “كورونا” خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، إلا أن الاتهام جاء نتيجة لعزل فريقه “يوفنتوس”، وسفر اللاعب دون علم السلطات الصحية إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين.

ومن المنتظر غياب “رونالدو” عن مباراة “كروتوني” في الدوري إضافة إلى “لوكوموتيف موسكو” في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

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