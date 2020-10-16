“بن علي” يقترب من العودة لتدريبات “كروتوني”

يلتحق لاعب المنتخب الوطني والمحترف في الدوري الإيطالي، أحمد بن علي، بالتدريبات الجماعية مع فريقه “كروتوني”، خلال الفترة المقبلة.

ويخضع لاعب الوسط لتدريبات تأهيلية، بصورة منفردة، حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسيجري بعدها اختبارًا أخيرًا قبل التحاقه بتدريبات الفريق الجماعية.

ومن المتوقع أن يغيب “بن علي” عن مواجهة الفريق أمام “يوفنتوس”، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي؛ لكنه قد يكون جاهزًا في الأسبوع الخامس أمام “كالياري” في الـ 25 من هذا الشهر.

وتعرض “بن علي” لإصابة سابقة في تدريبات فريقه “كروتوني”، حرمته من خوض أولى مباريات موسم الدوري.

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