“كونتي” في ورطة.. “سانشيز” يُصاب قبل “ديربي ميلانو”

أشار تقرير صحفي تشيلي إلى أن “إنتر ميلانو” تلقى ضربة جديدة، قبل خوضه لـ”ديربي الغضب”، أمام غريمه “ميلان”، في رابع جولات الدوري الإيطالي.

وبحسب راديو ADN التشيلي؛ فإن “أليكسيس سانشيز” تعرض لإصابة عضلية قوية أثناء تواجده مع منتخب بلاده خلال مباريات تصفيات كأس العالم ، وجاءت الإصابة خلال مباراة “تشيلسي” الثانية أمام كولومبيا.

وذكر التقرير إلى أن “سانشيز” سيغيب عن “ديربي ميلانو”، كما أنه لن يلعب مباراة “بروسيا مونشنغلادباخ” بدوري أبطال أوروبا، وقد يطول غيابه عن “إنتر” في حال أظهرت الفحوصات أن إصابته من الدرجة الأولى.

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