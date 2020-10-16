عمومية النصر تحدد موعدا جديدا لاجتماعها “الحاسم”

في بيوت الشباب بالمدينة الرياضية بنغازي عقدت الجمعية العمومية المنتخبة لنادي النصر اجتماعها الأول والذي اعتُبر جلسة تشاورية لمصلحة النادي بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

الاجتماع شهد وجود رئيس العمومية الجديد مفتاح الجحاوي وفريقه الذي انتخب قبل حوالي عشرة أيام من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنادي النصر؛ لبحث سبل إعلان موعد الانتخابات في النادي حتى تنتهي مرحلة التخبطات التي عاشها النصر في الفترات الأخيرة عقب خروج عدد كبير من لاعبيه ونجومه.

وقررت الجمعية العمومية اختيار موعد جديد للاجتماع سيكون يوم السبت بمقر النادي في منطقة البركة على أمل أن يكتمل النصاب القانوني، وتسير الأمور وفق مايريد مشجعو النصر وتسير السفينة إلى بر الأمان وتنتهي المرحلة الانتقالية الحالية.

وسيكون اجتماع السبت حاسما فيما يخص مستقبل النادي على الصعيد الإداري فإما أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديدة أو تجدد الثقة في اللجنة التسييرية الحالية.

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