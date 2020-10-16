اخبار الرياضة

“صولة” ينضم إلى صفوف اتحاد بن قردان التونسي لموسمين

تم النشر منذُ 56 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم اللاعب الليبي يحيى صولة إلى صفوف نادي اتحاد بن قردان التونسي لمدة موسمين بعد فترة قضاها رفقة نادي شبيبة القيروان.

ومر صولة في الفترات الماضية بأزمة لم تجعله ينتظم رفقة نادي شبيبة القيروان عقب تأخر استلامه لمستحقاته المالية لفترة تجاوزت ستة أشهر.

وكان صولة في السابق يرتبط بعقد يجمعه بفريق شبيبة القيروان لمدة ثلاث سنوات إلا أن العراقيل المالية جعلته يفسخ عقده ويتجه لتجربة رياضية جديدة رفقة نادي اتحاد بن قردان.

ويحترف عدد كبير من اللاعبين الليبيين في تونس ويعد أبرزهم حمدو الهوني الذي احتكر البطولات المحلية رفقة نادي الترجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك