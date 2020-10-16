“صولة” ينضم إلى صفوف اتحاد بن قردان التونسي لموسمين

انضم اللاعب الليبي يحيى صولة إلى صفوف نادي اتحاد بن قردان التونسي لمدة موسمين بعد فترة قضاها رفقة نادي شبيبة القيروان.

ومر صولة في الفترات الماضية بأزمة لم تجعله ينتظم رفقة نادي شبيبة القيروان عقب تأخر استلامه لمستحقاته المالية لفترة تجاوزت ستة أشهر.

وكان صولة في السابق يرتبط بعقد يجمعه بفريق شبيبة القيروان لمدة ثلاث سنوات إلا أن العراقيل المالية جعلته يفسخ عقده ويتجه لتجربة رياضية جديدة رفقة نادي اتحاد بن قردان.

ويحترف عدد كبير من اللاعبين الليبيين في تونس ويعد أبرزهم حمدو الهوني الذي احتكر البطولات المحلية رفقة نادي الترجي.

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