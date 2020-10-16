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اتحاد الملاكمة يُكرم “القنطري” نظير جهوده لدعم رياضة الملاكمة وتطويرها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بتكريم الاتحاد العام للملاكمة نظير جهوده التي يقدمها للرياضة في البلاد.

وخلال هذا التكريم أكد القنطري أنه يسعى جاهدا لتطوير الرياضة في ليبيا ودعمها لتواصل تقدمها على جميع الصعد.

وشدد القنطري على ضرورة عودة الملاكمة مجددا للواجهة بعد غيابها في السنوات الماضية عن المنافسة بعد إيقافها من قبل النظام السابق في ليبيا.

وعمل القنطري منذ توليه زمام رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة على الاهتمام بالبنية التحتية وترميمها من خلال مشاريع صيانة الملاعب وإنشائها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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