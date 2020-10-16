وسط غيابات مؤثرة.. البافاري يعبر أول أدوار كأس ألمانيا

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه دورين بثلاثية دون مقابل في أول أدوار كأس ألمانيا وذلك رغم غياب أغلب لاعبيه الأساسيين المرتبطين مع منتخباتهم.

وسجل إيريك تشوبو موتينغ أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والعشرين وعاد موتينغ لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن ينهي توماس مولر الثلاثية من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين.

ليصعد حامل اللقب إلى الدور الثاني رغم اعتماد المدرب هانسي فليك على خمسة لاعبين جدد لأول مرة بعد ضمهم خلال الميركاتو الصيفي وغياب العديد من الأساسيين بعد خوضهم المباريات الدولية مع منتخبات بلدانهم.

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