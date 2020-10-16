أسطورة “الموتو جي بي” يصاب بفيروس كورونا

أعلن فريق ياماها إصابة سائقه الإيطالي الشهير فالنتينو روسي بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى في أراجون الإسباني الذي سيقام في الأسبوع المقبل .

وأشار فريق ياماها إلى أن روسي قد غادر بداية الأسبوع الماضي من فرنسا إلى منزله في إيطاليا حيث خضع الثلاثاء الماضي إلى فحص دوري للكشف عن فيروس كورونا وظهرت النتيجة في اليوم التالي وكانت سلبية، وبعد يوم واحد أجرى فحصاً جديداً بعد شعوره بارتفاع حرارته حيث جاء الفحص إيجابياً وسيدخل السائق الإيطالي العزل الذاتي خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيغيبه عن المشاركة في أراجون الأسبوع المقبل وألكانييز نهاية الأسبوع .

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