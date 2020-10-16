اخبار الرياضة

أسطورة “الموتو جي بي” يصاب بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق ياماها إصابة سائقه الإيطالي الشهير فالنتينو روسي بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى في أراجون الإسباني الذي سيقام في الأسبوع المقبل .

وأشار فريق ياماها إلى أن روسي قد غادر بداية الأسبوع الماضي من فرنسا إلى منزله في إيطاليا حيث خضع الثلاثاء الماضي إلى فحص دوري للكشف عن فيروس كورونا وظهرت النتيجة في اليوم التالي وكانت سلبية، وبعد يوم واحد أجرى فحصاً جديداً بعد شعوره بارتفاع حرارته حيث جاء الفحص إيجابياً وسيدخل السائق الإيطالي العزل الذاتي خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيغيبه عن المشاركة في أراجون الأسبوع المقبل وألكانييز نهاية الأسبوع .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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