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الأرجنتين تستأنف دوريها المحلي بعد أزمة كورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا استئناف الدوري المحلي في نهاية الشهر الجاري بعد أكثر من 7 أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا .

وذكر تابيا إلى أن كل منافسات كرة القدم في الأرجنتين سوف تستأنف لكن وفق قواعد واحترام صحي، ومن المنتظر أن يعود الدوري الأرجنتيني في الثلاثين من أكتوبر الجاري فيما من المنتظر أن تنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية بعد من انطلاق دوري الدرجة الأولى .

وستقام مباريات دوريات كرة القدم بدون حضور الجمهور بعدما أستأنفت أغلب دول أمريكا الجنوبية المنافسات المحلية إضافة إلى بطولة كوبا ليبرتادورس التي أنطلقت الشهر الماضي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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