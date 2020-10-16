ديربي الميرسيسايد .. فرصة لـ”إيفرتون” لعبور الريدز منذ 10 أعوام

تقرير 218

يحتضن ملعب غوديسون بارك قمة كروية مرتقبة عندما يستضيف إيفرتون المتصدر جاره وغريمه في المدينة وحامل اللقب ليفربول في ديربي الميرسيسايد .

القمة الكروية سيكون خلالها إيفرتون الأوفر حظاً وترشيحاً لانتزاع نقاطها الثلاث بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع في الموسم بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي ونجوم على غرار خاميس رودريغيز والمهاجم كالفرت لوين متصدر قائمة هدافي البريمرليغ حتى الأن .

أما من الجانب الأحمر في المدينة فالمدرب الألماني يورغن كلوب يعي جيداً بأن سقوطاً جديداً في البريمرليغ يعني بأن الفريق سيدخل دائرة مظلمة قبل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الخسارة التاريخية في الفيلا بارك أمام أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، كما سيستغل عودة الإسباني تياغو ألكانتارا والسنغالي ساديو ماني بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

اهتمام واسع النطاق في ديربي الميرسيسايد خلال الموسم الحالي فمن السابق لأوانه الحديث عن أي تحولات في موازين القوى من الأحمر الذي يكتسح أرقام الديربي والبطولات المحلية والخارجية والأزرق الذي يسعى لكتابة إسمه الغائب عن حسم الديربي منذ عشرة أعوام .

مواجهة ستعني الكثير في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، قمة إستثنائية تملك عدة تساؤلات لكن الرئيسي فيها ،، أنشيلوتي من أجل تأكيد الصدارة المطلقة ومفاجأة كل الفرق في انطلاقة تاريخية ؟ أم أن كلوب ورفاق صلاح لهم رأي آخر وإعادة كل التوقعات إلى مكانها الطبيعي .

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