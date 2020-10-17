بغيابات “كورونا”.. “يوفنتوس” يرحل لمواجهة “كروتوني”

يرحل “يوفنتوس” لمواجهة “كروتوني” في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، على ملعب “إيزو سكيدا”، وسط غيابات لبطل إيطاليا.

وتفتقد “السيدة العجوز” لجهود النجم “كرستيانو رونالدو”، إضافة إلى لاعب الوسط “ويستون ماكيني” المصابيّن بفيروس “كورونا”؛ حيث يقضيان فترة العزل الصحي.

كما أن المدرب “أندريا بيرلو” سيستعيد خدمات الجناح “فيدريكو بيرنارديسكي”، الذي شارك في تدريبات الفريق كاملة، رفقة المجموعة، ليعود بعد الغياب عن مواجهات “يوفنتوس” الأولى في الموسم.

وكان “يوفنتوس” قد حقّق انتصارين وتعادلاً وحيدًا، حيث أعلن القاضي الرياضي الإيطالي خسارة “نابولي” في الجولة الأخيرة، بعد تغيبه عن مواجهة “البيانكونيري” على ملعب “أليانز ستاديوم”.

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