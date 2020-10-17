صراع العمالقة في “ديربي الغضب” بنكهة “كورونا”

يستقبل “انتر” جاره “ميلان”، في قمة كروية مرتقبة؛ ستجذب أنظار كل العالم، لكن هذه المرة من خلف الشاشات فقط، بسبب ظروف تفشي فيروس “كورونا”.

ويأتي “الديربي” لأول مرة منذ ثماني سنوات و”ميلان” في الصدارة، فيما يقود الحكم “ماوريتسيو مارياني”، “ديربي الغضب” لأول مرة.

وأصبح الحديث فنيًا عن “ديربي مادونينا” صعبًا جدًا، فـ”انتر” سيفتقد العديد من اللاعبين وخصوصًا في خط الدفاع مع غياب “باستوني وسكرينيار”، كما سيكون “كونتي” مُطالبًا بالاستعانة بلاعبين من “البرمافيرا”؛ لتعزيز دكة البدلاء، وهدف “النيراتزوري” هو تحقيق الانتصار الخامس على التوالي في “الديربي”.

أمّا في الجهة الأخرى؛ سيكون “ميلان”، المنتشي بنتائج إيجابية منذ نهاية الموسم على أتمّ الجاهزية الفنية وبمعنويات عالية وسط عودة “إبراهيموفيش” الذي يعرف “الديبي” جيدًا أكثر من أي أحد داخل الملعب، وسيحاول إعطاء “الروسونيري” أول فوز في الدوري منذ أكثر من أربعة سنوات.

وبلغة الأرقام؛ يتفوق “انتر” على “ميلان”، حيث فاز “النيراتزوري” 66 مرة تاريخيًا على “الروسونيري”، مقابل 51 فوزًا لـ”ميلان”، وكان التعادل حاسمًا للمواجهة في 55 مباراة، لكن التاريخ ليس له مكان بين مواجهة الحاضر.

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