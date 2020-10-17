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بعد مفاوضات ماراثونية.. جزائري جديد ينضم إلى البريمرليغ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد وست هام مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قادماً من برينتفورد بعد مفاوضات أستمرت لفترة وحسمت قبل انتهاء الميركاتو المحلي الإنجليزي .

وانضم بن رحمة إلى الهامرز بعد مفاوضات ماراثونية استمرّت عدة أشهر حيث لم يشر النادي اللندني إلى قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن انتقال بن رحمة كلف إدارة وست هام قرابة ثلاثين مليون يورو، كما سينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء نهاية الموسم .

وقدم بن رحمة مستويات رائعة مع برينتفورد في دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب حيث لعب صاحب الخمسة والعشرين عاماً لمدة موسمين، مسجلا ثلاثين هدفاً، ومانحاً سبع عشرة تمريرة حاسمة ليصبح ثاني جزائري يرتدي ألوان وست هام بعد سفيان فيغولي الذي انتقل إلى غلطة سراي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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