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بقيادة “دا كوستا”.. الاتحاد يبدأ تدريباته استعدادا للكونفدرالية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم في ملعب طرابلس الدولي بحضور جميع اللاعبين الجدد والسابقين، وبوجود الطاقم الفني الجديد الذي يتقدمه البرتغالي دا كوستا.

وسيشرف دا كوستا على تدريبات الاتحاد بمساعدة محمد المولدي ومحمد الحمروني وستقام التدريبات وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وكان إداري الفريق الأول علي ارحومة قد كشف في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي عن عدم نية النادي في التعاقد مع لاعبين محترفين في المرحلة الحالية إلى حين صعود الفريق لدوري المجموعات.

ويسعى فريق الاتحاد للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في منافسات الكونفدرالية كذلك المنافسة على تحقيق لقب الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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