استقطبت 90 رياضياً.. نادي القادسية يختتم دورته الثانية بنجاح

أقام نادي القادسية الرياضي حفل اختتام لدورته التدريبية التي أقيمت على مدار ثلاثة أشهر في نسختها الثانية، واستقطبت هذه المرة أكثر من 90 رياضيا في فئات الأشبال والبراعم والناشئين، تم تدريبهم على أساسيات كرة القدم ومهاراتها.

ولم تجعل مدرسة القادسية من كرة القدم، عنوانا وحيدا لدورتها، إنما تم ربط الرياضيين بالعديد من البرامج التوعوية والمحاضرات التثقيفية من أجل بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية ومدرك لحقوقه وواجباته.

ووسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها تفشي فيروس كورونا، نجح القائمون على نادي القادسية في إنجاز مهمتهم بنجاح على أمل أن تكون الدورة الثالثة في ظروف أفضل.

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