أخبار ليبيا24 عقد صباح الخميس بمقر نادي التحدي حج حجيل اجتماع تشاوري لرؤساء الجمعيات العمومية لأندية بلدية مرزق. وجاء الاجتماع من أجل الرفع بمستوى الأندية في البلدية ومعرفة الدور الحقيقي للجمعية العمومية للنادي وحدود صلاحيتها وكذلك التعريف بالدور المؤسسي للنادي وتفعيله داخل المجتمع. واستعرض خلال الاجتماع بناء جسر التعاون بين أندية مرزق وبث التنافس الرياضي […]

