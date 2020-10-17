الأهلي المصري والوداد المغربي يشعلان عودة أبطال أفريقيا

تعود عجلة المسابقات الأفريقية للدوران من جديد حيث يحل الأهلي المصري ضيفاً صعباً على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويعول الأرجنتيني ميغيل غاموندي مدرب الوداد على أغلب لاعبيه الأساسيين يتقدمهم الحارس أحمد رضى التكناوتي وأيمن الحسوني وعبد اللطيف نصير وإسماعيل الحداد ، في المقابل يدخل الأهلي بقيادة مدربه الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المواجهة بغية العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية وسط وجود أبرز اللاعبين على غرار محمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ .

ويسعى الأحمرين لتقديم مواجهة كبرى بعد توقف مباريات دوري الأبطال منذ سبعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وتكرار نهائي ألفين وسبعة عشر الذي حسمه الوداد متوجاً نفسه باللقب الأفريقي الثاني

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