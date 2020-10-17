التعادل يحسم إثارة ديربي الميرسيسايد

حسم التعادل بهدفين لمثلهما قمة الأسبوع الخامس بين إيفرتون وضيفه ليفربول في ديربي الميرسيسايد في قمة كروية.

وافتتح العائد السنغالي ساديو ماني أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من الظهير أندي روبيرتسون، وعدل إيفرتون الكفة في الدقيقة 19برأسية المدافع مايكل كين، وفي الشوط الثاني عزز المصري محمد صلاح التقدم للريدز بعد مجهود فردي في الدقيقة 72 ليسجل هدفه رقم 100 مع ليفربول في 159 مباراة بجميع المسابقات، وعدل دومينيك كالفيرت لوين النتيجة برأسية في الدقيقة 81، ليصبح أول لاعب في صفوف إيفرتون يسجل في أول 5 مباريات في الموسم منذ عام 1938، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على تياغو ألكانتارا.

وبذلك يحصد إيفرتون نقطته 13 ويواصل سجله الخالي من الخسارة، فيما وصل ليفربول للنقطة العاشرة .

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