أخبار ليبيا24 اتفقت إدارة نادي الرفاع الشرقي البحريني، الخميس، مع اللاعب الليبي، أحمد الهرام، لتمثيل الفريق في الموسم الجديد. وبحسب مصادر صحفية فإن توقيع العقد بين اللاعب الليبي والنادي البحريني سيكون في الأسبوع الجاري وذلك بعدما أبدى الهرام موافقته على اللعب للرفاع الشرقي. هذا وسيصل الهرام للبحرين لتوقيع العقد هذا الأسبوع وسيمثل الشرقي رسميا لمدة […]

The post الهرام يقترب من الدوري البحريني appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24