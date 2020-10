أخبار ليبيا24 حقق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما الفوز على نظيره منتخب رديف بنغازي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما الجمعة على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المهاجم معتز العريبي في إطار معسكر المنتخب الليبي للشباب ببنغازي الذي يتواصل حتى يوم 20 من شهر […]

