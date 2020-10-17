مانشستر يونايتد يفكر في تأمين بقاء بوغبا

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر يونايتد قرر تفعيل بند عقد لاعب الوسط بول بوغبا الذي يتيح له تمديد الارتباط مع الناجي لموسم إضافي.

وكشفت صحيفة الصن أن البند موضوع لبقاء بوغبا والاستمرار مع مانشستر يونايتد حتى صيف ألفين واثنين وعشرين، وذلك بعد انضمامه في صيف 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني رغم أن مسيرته مع الشياطين الحمر شهدت تذبذباً كبيراً في المستوى، ومعاناة من الإصابات.

وجاء قرار تمديد عقد بوغبا من مانشستر يونايتد بعد تصريحات اللاعب الأيام الماضية خلال وجوده مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية والرغبة في اللعب مع ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل.

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