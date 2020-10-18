خسارة مفاجأة لقطبي الكلاسيكو في الليغا

تقرير 218

مفاجأة كبرى فجرها الصاعد حديثا إلى دوري أضواء الليغا قادش بفوزه على بطل الدوري ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وصعّب الضيوف أصحاب اللون الأصفر الأمور على الملكي منذ الدقائق الأولى لولا التدخل الناجح للقائد سيرجيو راموس الذي أبعد الكرة من على خط المرمى، قادش لم يقف عند هذا الحد وواصل تهديده المتواصل لمرمى الريال لكن الحارس تيبو كورتوا أفشل مخططات مفاجأة الليغا.

واستطاع لوزانو استطاع افتتاح التسجيل لقادش بعد استغلال تراخي دفاع أبناء العاصمة مسجلا هدف السبق. وانتظر الريال طويلا ليبدأ تهديداته الحقيقية التي جاءت إحداها عبر فينيسيوس جونيور، فيما منعت العارضة تسديدة كريم بنزيما القوية، الميرينغي يسقط للمرة الأولى وقادش حقق فوزه الثالث ليصعد لفرق المقدمة .

وبالقرب من ملعب دي ستيفانو رحل برشلونة لمواجهة خيتافي وحاله ليس أفضل من غريمه الريال. وكانت البداية من النجم ليونيل ميسي الذي حرمه القائم من افتتاح التسجيل، فيما مرر بعدها للفرنسي أنطوان غريزمان واصل إضاعة الفرص السهلة وأزمته الكاتالونية لاتزال مستمرة .

وتحصل خيتافي على ركلة جزاء بعد خطأ من فرينكي دي يونغ ليسجل خايبي ماتا هدف المباراة الوحيد والذي صمد حتى نهاية المباراة رغم محاولات برشلونة الجادة لإدراك التعادل. في النهاية قطبا الكلاسيكو يسقطان لأول مرة هذا الموسم قبل أسبوع واحد من موقعتهما في الكامب نو.

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