“البوسيفي” مدرباً لحراس المدينة خلال الموسم الجديد

تعاقد نادي المدينة مع المدرب الوطني محمد البوسيفي ليقود تدريبات حراس الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وذكر مجلس إدارة نادي المدينة برئاسة أسامة طليش أن البوسيفي سيكون مدربا لحراس الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

ويعد محمد البوسيفي أحد المدربين البارزين في ليبيا حيث خاض مسيرة طويلة مع عدة أندية أبرزها الأهلي بنغازي والنصر إضافة إلى تدريب حراس المنتخب الوطني في عدة مناسبات .

وأبرم المدينة العديد من التعاقدات على مستوى اللاعبين كان آخرهم المدافع هيثم ضانة وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال واستئناف الدوري الممتاز.

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