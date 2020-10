بطل المغرب يستضيف الزمالك في أبطال أفريقيا

يحل الزمالك المصري، مساء اليوم، ضيفا على الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس في ذهاب نصف النهائي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

وسيغيب العديد من اللاعبين عن الرجاء المتوج بالدوري المغربي للمرة الثانية عشرة قبل أيام أبرزهم المدافع سند الورفلي وعمر بوطيب وعبد الرحيم شاكير، فيما أثبتت الفحوصات إصابة لاعب الزمالك فرجاني ساسي بفيروس كورونا ليكون غيابه مؤكدا عن المواجهة.

ويطمح الزمالك للعودة بأفضل نتيجة ممكنة قبل مواجهة العودة التي ستقام على ستاد برج العرب في القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما يأمل الرجاء بقيادة مدربه جمال السلامي التأهل للنهائي والتتويج باللقب ليحصد الثنائية التاريخية

